Macarena Rawson Paz: "Me parece bien que La Mole vaya al Bailando para que así deje de trabajar con los galgos"

Finalmente se confirmó que la Mole Moli estará en la edición 2017 del Bailando por un Sueño, y esto reavivó la polémica por su realización de las carreras de galgo. Ahora fue Macarena Rawson Paz, novia de Fabián Doman y que también estará en el Bailando, quien reavivó la polémica.

"Me sorprendió que me llamaran después de todo lo que pasó", fue la declaración que hizo hace unos días la Mole Moli a PrimiciasYa.com. Recordemos que al ex boxeador lo bajaron del Bailando el año pasado justamente por este tema.

PrimiciasYa.com habló con Macarena, quien también estará en el ciclo de baile, y apuntó contra la Mole Moli: "A mí me parece bien que todos tengan trabajo, de ese lado no tengo ningún problema. A mí me encantaría tener un cruce con él para mostrarle en las condiciones que tengo a mi galgo, que fue ahorcado y pude salvarlo de la muerte, fue quebrado y pude salvarlo de la muerte donde fue colgado y quemado", contó.

Y agregó: "La Mole dice que no hay maltrato y yo espero cruzármelo para mostrarle el maltrato que ha sufrido Diógenes. Yo no puedo creer que este hombre niegue la realidad de lo que sufren los animales en las carreras de galgos. De hecho él mismo ha dicho que gracias a los galgos ha podido comer y entonces él vive de esta actividad que es ilegal, y está a favor de que esto siga sucediendo".

Por último, indicó: "Me parece bien que vaya a ShowMatch para que trabaje y deje de hacer trabajar a los perros. Que se ponga él a laburar. Yo creo que se va a dar el cruce con él, es lo que deseo".