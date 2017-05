Macarena Rawson Paz sobre la separación con Doman: "Estoy muy bien"

Era un rumor el fin de semana pero hoy por la mañana confirmó la noticia el propio conductor de "Nosotros a la mañana". Noticia bomba: Fabián Doman se separó de su novia, Macarena Rawson Paz.

Tras finalizar su relación con Carolina Nuin, el animador había vuelto a apostar al amor de la mano de Macarena Rawson Paz, a quien conoció mientras la entrevistaba para su programa y habían logrado la difícil tarea de ensamblar dos súper familias que sumaban 8 hijos entre los dos.

PrimiciasYa habló con la exmodelo y periodista y esto comentó sobre la ruptura: "No tengo nada para decir, preguntenle a Fabi. No hablo de mi vida privada, estoy muy bien, nada más".

"No quería dejar de responderles, me trataron con mucho respeto. Pero no voy a hablar, no tengo nada para decir, simplemente que estoy muy bien", agregó Macarena, sin muchas ganas de referirse al tema.

¿Ruptura verdadera o movida de prensa para el debut del "Bailando 2017", donde participará ella?