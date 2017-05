Macarena Rawson Paz: "La gente que va al Bailando lo que menos hace es bailar, y a mí es algo que me encanta"

Macarena Rawson Paz, integrante del panel de "Cuestión de peso" y novia de Fabián Doman, se postula para el "Bailando 2017" y ya tuvo el visto bueno de Marcelo Tinelli.

"Me copa mucho bailar. Yo sé que la gente que va al Bailando y lo que menos hace es bailar capaz, pero a mí me encanta. Es algo que toda la vida hice. Yo no soy profesional y nada, bailo en mi casa donde siempre hay música y mis chicos ya están acostumbrados a eso y bailan a mi alrededor", manifestó Macarena en diálogo con PrimiciasYa.com.

¿Cómo nació todo? En la noche del miércoles se publicó en las redes sociales un video donde se la ve a ella bailando en el living de su casa y tuvo una gran repercusión por parte de sus seguidores: "Lo del video salió porque yo quería que los chicos de Cuestión de peso bailen la coreografía de Lolo y lo filmé para ver cómo me salía y al final nunca se hizo. Ese video tiene como un mes y medio y ayer en el final del programa bailamos todos, y empezaron a subir que los del panal bailaron muy bien y yo le contesto a alguien en chiste que hasta el Bailando no paramos y de ahí Fabián lo compartió en su Twitter y se armó todo esto de la nada. Después Tinelli pone '¡Cómo baila!' y ahí me quede sorprendida", contó.

Embed





Al ser consultada sobre si ya recibió alguna propuesta formal por parte de la producción del programa, señaló: "El Chato Prada quiere que baile y me escribió por Twitter. Sé que hubo un llamado pero todavía no hay nada confirmado. A mí me encantaría estar en ShowMatch. Vamos a ver qué pasa".

"Hoy me voy a juntar con Jorgito Moliniers para armar algo así lo ve Marcelo, que lo pidió a través del Chato y por ahora es todo diversión. Ojalá se dé y me toque una linda y buena causa para ayudar a otros. Si me dan la oportunidad, además del laburo que me viene bárbaro porque yo sostengo mi casa sola porque tengo cinco chicos, quiero ayudar a gente que lo necesite. Me gustaría que me toque un lindo sueño y poder ayudar, que no solo quede en el ego de uno", agregó.





Y luego destacó: "Poder laburar de esto es una bendición. Yo soy periodista pero nunca ejercí porque me quedé en casa con mis hijos".

¿Con quién te gustaría bailar?

Me gusta Juan Acosta, el que bailaba con Jésica Cirio. Y otro que me gusta es Nicolás Villalba.

¿Bailarías con Fabián en televisión?

Con Doman, prefiero bailar en casa. Con él mejor seguimos en Cuestión de peso tratando de bajar los dos juntos. Él es una persona muy generosa y agradezco todo lo que hace por mí.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino

Macarena