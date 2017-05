Macarena Rawson Paz a Fernanda Iglesias: "No me engancho con gente tóxica"

Fernanda Iglesias no se guardó nada al opinar de Macarena Rawson Paz, su ex amiga y actual novia de Fabián Doman. La periodista hizo su descargo en Twitter a través de una seguidilla de escandalosos mensajes.

"Macarena estaba buscando un famoso para salvarse. Antes de Doman, había salido con (Eduardo) Feinmann. Trepa. Me usó para hacerse famosa. Maca, te digo que sí trabajo y no necesito chuparle la pij... a Doman para eso. ¡Beso!", escribió Iglesias.

En paralelo, Macarena estaba en una nota para Los Ángeles de la mañana (El Trece), en un break del ensayo para su debut en la pista del Bailando 2017, y negó haber tenido una relación con Feinmann. "No le creas, Ángel de Brito. ¿Yo alguna vez mentí? Salió con Feinmann, me lo contó ella", arrojó la periodista.

Embed Mirá Macarena Rawson Paz, hoy escribí una nota. Igual, qué feo bardear a alguien porque no tiene trabajo... https://t.co/S5MTXFq2rX — Fernanda Iglesias (@ferigle) 26 de abril de 2017





Lo cierto es que PrimiciasYa.com se comunicó con Macarena Rawson Paz y le respondió a Iglesias: "No me engancho con gente tóxica... Dejo que todo fluya y que nada influya. A ella le debe sobrar el tiempo y por eso me agrede. Yo no le hice nada y no debe tener con quien pelearse, debe necesitar cámara y que alguien la escuche, y no voy a ser yo la que le dé cámara".

"Trato de juntarme con gente positiva y gente de bien y a la gente tóxica la erradico de mi círculo. Que cada uno haga lo que mejor pueda de su vida. Le deseo lo mejor a ella a mi no me suma en nada enfrentarme con Fernanda. El problema lo tiene ella con la vida no conmigo. Si tiene obsesiones que se las saque porque parece que no tiene otro tema de hablar de Fabián y de mí", destacó la mujer de Doman.

Embed No le creas @AngeldebritoOk yo alguna vez mentí? Salió con Feinmann, me lo contó ella. — Fernanda Iglesias (@ferigle) 26 de abril de 2017

Embed Maca te digo que sí trabajo y no necesito chuparle la pija a Doman para eso. Beso! — Fernanda Iglesias (@ferigle) 26 de abril de 2017