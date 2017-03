Mabel Ibáñez destrozó a Flor de la V: "Mi hijo le prestó dinero y ella nunca lo devolvió"

El lunes se cumplieron 3 años de la muerte del famoso diseñador Jorge Ibáñez y su madre, Mabel, decidió conmemorarlo con un desfile homenaje como viene realizando desde 2014 cuando decidió continuar con el trabajo de su hijo.

Sin embargo, no todo fue alegría en el homenaje a Jorge Ibáñez. En el living de "Intrusos", Mabel confesó que se sintió muy triste al comprobar que muchas famosas no se hicieron presente en el desfile, apuntando indirectamente a Florencia de la V. "Me molesta, por supuesto, y me doy cuenta de que los verdaderos amigos estuvieron", dijo.

Cuando los "Intrusos" le consultaron a Mabel Ibáñez por quien fuera la mejor amiga del diseñador cuando estaba con vida, ella no dudó la respuesta: "Prefiero olvidarme de ella".

"Mi hijo estaba decepcionado (con Flor de la V). A mí nunca me dijo el tema del dinero que le prestó pero lo escuché y lo vi por escrito. Había papeles, mi marido estaba al tanto y sufrió mucho por eso. A mí me cuidaba tanto que jamás me lo mencionó", disparó.

Con un enojo evidente, agregó: "De verdad, no sabía si debía o no plata. Lo que puedo decir es que mi hijo era muy generoso, no decía que no a nada. Y mi hijo, en el último tiempo estaba muy decepcionado con ella no sé si por esto o por algo más".

"Cuando pensé en el último desfile, invité a los verdaderos amigos de Jorge. Los que lo quisieron de verdad como Ingrid Grudke, Anamá Ferreira, Georgina Barbarossa.. lo demás prefiero olvidarlo". Y agregó: "Jorge veía y sabía muchas cosas pero prefirió callarse".

