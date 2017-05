Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25













"La verdad que estoy re contenta. Estoy trabajando en Fox hace cinco años, fui alternando con cositas de aire pero no tenía un proyecto que me gustara y me generara un nuevo desafío. Este fue EL proyecto, sin dudas", expresó Luli.





"Creo que Pamela logró armar un equipo que enseguida tuvo una energía y una sinergia muy particular. Es algo totalmente nuevo porque Pamela a la tarde va a ser un programa que va a acompañar a la gente del otro lado, que se va a meter en sus casas, que va a contar historias, y para mí está buenísimo poder ser parte".





Y argumentó: "Creo que me voy a poder mostrar desde un lugar totalmente distinto. Me genera un gran desafío, muchísima expectativa y es un placer estar en una pantalla como la de América, tan caliente de actualidad y con toda producción nacional. La idea es acompañar a la gente con actualidad e informar a la gente a lo largo de todo el día. Este lunes si Dios quiere empezamos y esperamos que estén todos allí para acompañarnos".