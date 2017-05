Luisa Albinoni sobre su salida de "Polémica": "Aún espero que Gustavo Sofovich me dé una explicación"

Luego de un par de semanas de comenzado el programa, Luisa Albinoni decidió dar un paso al costado e irse de "Polémica en el bar" (América TV).

La actriz dialogó con PrimiciasYa.com y se refirió a su salida del programa que conduce Mariano Iúdica y contó todos los detalles.

"Yo el arreglo que tenía era con Gustavo Sofovich (productor del ciclo), no arreglé ni con América ni con Endemol. Fue Gustavo el que me llamó porque quería que esté en el programa. Había arreglado estar de una a tres veces por semana porque yo tengo la gira que comencé con Carmen Barbieri, mi arreglo fue de palabra", indicó la actriz.

Luego agregó: "Y durante la última semana vi que estaba sin recibir noticias, ni nadie me contestaba, lo llamaba a Gustavo y no me atendía. Cuando estaba volviendo de la gira, me termina llamando un productor y me dice que hubo una bajada de línea, que no podía hablar de política y de inseguridad y que no iba a estar más todas las semanas, que por ahí aparecía cada 15 días. De cierta manera es como que te están diciendo que tenés las puertas abiertas para irte. Me duele mucho todo esto, creo que no me merezco este destrato que han tenido conmigo".

"Gustavo desde el domingo no me contesta los mensajes, estoy desilusionada por eso, y también estoy desilusionada porque ningún compañero me llamó, salvo Pachu Peña, me pareció todo una falta de respeto. Para mí hay una mano negra que pidió que me saquen, pero no entiendo el motivo", remarcó.

Por último, Albinoni manifestó: "Todavía espero que Gustavo me dé una explicación, me gustaría saber qué pasó. A él lo conozco desde pequeño, yo admiraba a Gerardo y por eso con cariño acepté para estar en Polémica. Pero no me queda claro lo que pasó, lo mínimo que esperaba era un llamado de Gustavo. A mí nunca nadie me bajó línea y dudo que sea por parte del canal".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino