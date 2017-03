Luis Ventura: "Salomón enternece al público y los villanos somos nosotros"

Luis Ventura fue apuntado por la Justicia como uno de los responsables de la difusión del video donde aparece el esposo de Beatriz Salomón, Alberto Ferriols, junto a una travesti. El 30 de diciembre del año pasado,fue apuntado por la Justicia como udonde aparece el esposo de, junto a una travesti.





El periodista dialogó con este medio y manifestó su enojo con la actriz: "Ella y yo sabemos que digo la verdad, no está desamparada porque su exmarido ya cobro la indemnización, no está desprotegida. Ya está recibiendo todo. Está reclamando lucro cesante de un trabajo que ya no hacía".





"Me cuesta mucho creer que ella no sabia lo que hacia su marido en lo profesional. Que no se haga la distraída queriendo dar lástima y sensibilizar a la opinión publica. Hasta ahora la traté con respeto, pero su propia abogada me dijo que Rial y yo estábamos siendo demandados para sacarnos como testigos decisivos y si declarábamos, quedaba claro lo que había hecho esta señora", amplió el ex integrante de "Intrusos". ", amplió el ex integrante de

"La culpabilidad pasa por otro lado, América, Rial y yo no tenemos nada que ver en esta historia. Ella autorizó que eso salga al aire, nosotros no tenemos nada que ver en la cámara oculta. No la produjimos, no la realizamos. Por pedido de ella salió al aire, que no venga a mentir. Que jure por sus hijas a ver si la llame yo o me llamó ella".

El conductor de "Secretos Verdaderos" disparó contra la famosa abogada de Salomón: "Yo estoy en el mismo lugar de siempre, no le voy a pedir explicaciones de por qué simula esta historia. Ya me está jodiendo. Hay una falta de códigos. Me duele mucho ver a Rosenfeld en los programas, está actuando de mala fe, se hace la boluda y el juicio lo sigue".





Para completar; el periodista subrayó: "Yo apelé el fallo que me da como responsable. La historia no es mía y nadie aclara nada. Esta mujer enternece y los villanos somos nosotros. Si hubo alguien que le hizo daño, no fuimos nosotros. Intentamos ayudarla por pedido de ella, me pidió por favor llevar al marido".