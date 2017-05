Luis Ventura: "Estoy internado hace nueve días recuperándome de una neumonía"

"Infama" y tampoco se hizo presente en el ciclo de No han sido los mejores días de Luis Ventura en lo que respecta a su salud: el periodista y conductor no estuvo eny tampoco se hizo presente en el ciclo de Mauro Viale por A24 en las últimas semanas.





PrimiciasYa dialogó con Ventura luego de varios estudios y chequeos médicos que confirmaron su afección: "Estoy recuperándome de lo que fue una neumonía virósica, algo que traigo de arrastre, gripes y bronquitis que no resolví de terco que soy. Pertenezco a esa generación de profesionales que tienen el trabajo como prioridad, no aflojé, se me fue complicando y me interné el domingo 20 de mayo".





"Cuando el origen es bacteriano, es fácilmente identificable y lo ubican. Cuando es virósico, no está claro cuál es. En un estudio me durmieron y tomaron registro de cómo respiraba dormido, con electrodos. Después, me hicieron un estudio nuclear, me metieron una droga radioactiva, tomé un litro de glucosa y a través de ese estudio, buscaban detectar un tumor. Se me fue a la m... la glucemia pero ya lo normalicé. Me dijo el médico que maneje el sobrepeso, que tengo un físico privilegiado que lo estoy desperdiciando", comentó Luis desde la Trinidad de Quilmes.

"Con la dieta de la nutricionista de la Trinidad, bajé cuatro kilos. Todo esto me sirvió para darle valor a cosas como la salud, que uno la tiene y no lo valora. Y sobre todo, el gran cariño de la gente, de mi familia, de mis amigos. Hubo gente inesperada que apareció, que ni sabía que me querían".

Para completar, relató cómo siguen sus próximos días: "No tengo apuro en volver a casa, le doy los tiempos a los médicos y a la ciencia para ver cuál es el paso. Con el transcurso de la semana, retomaré la actividad. Además, se vienen los Martín Fierro. Mañana se comunican las ternas, el martes que viene los diplomas y el domingo 18 de junio, la fiesta".