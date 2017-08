Luis Majul: "Cuando dije que sólo iría a almorzar a lo de Mirtha con la perra estaba Nacho Viale al lado mío"

Por Christian Rodríguez Acevedo.

Días atrás, Mirtha Legrand llamó "estúpido" a Luis Majul, cuando un periodista le contó a la diva que el conductor de La Cornisa había dicho que sólo aceptaría ir al programa de la Chiqui si iba acompañado de su perra.

Luego, llegaron las disculpas: "Estuve muy mal, le pido humildemente disculpas", dijo la mujer en La noche de Mirtha, donde reconoció que su comentario "estuvo fuera de lugar la cosa".

Más tarde, la producción de Mirtha se comunicó luego con Majul y le propuso ir a su programa este domingo. Por supuesto, Luis aceptó estar el sábado en lo de Mirtha.

En este marco, PrimiciasYa.com se comunicó con Luis Majul, quien nos contó de qué manera tomo él todo el entuerto.

"Cuando escuché lo que estaba diciendo Mirtha me empecé a reír... pero ojo, no me reía despectivamente, me reía por lo gracioso de la situación...", relató Luis Majul

Además, para que quede en claro que sus comentarios con respecto a que asistiría a lo de Mirtha sólo si iba acompañado de su mascota, aclaró que en el momento en que disparó esa frase: "Yo estaba al lado de Nacho Viale cuando dije lo de Pepa y él se mató de risa... los dos nos reímos porque era obvio que se trataba de una broma", recordó.

"Después cuando en mi programa de radio hacemos una parodia de lo sucedido con Claudio Rico, el humorista del programa, que nos imita a todos, dijimos cosas que también fueron mal comunicadas a través de titulares que Mirtha tomó literalmente...", explicó.

Finalmente, cuando le preguntamos qué había querido decir sobre la frase que disparó en La Cornisa, al mencionar que se había sentido "protagonista involuntario de una comedia", Luis Majul confesó que no podía creer la bola que se había armado en torno al episodio y que parte de la prensa hasta llegó a recriminarle el supuesto "desplante" a Mirtha Legrand. "Yo no lo podía creer", repetía Majul, todavía asombrado.