Luis Brandoni: "El kirchnerismo quedó con el culo mirando al norte en el caso Maldonado

En diálogo con el periodista Juan Ignacio Erreca en Resumen de una semana agitada, ciclo que se emite los domingos de 17 a 18 en Radio Zónica, Luis Brandoni se refirió a la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado y criticó fuertemente al kirchnerismo y los organismos de Derechos Humanos.

"Se demostró palmariamente, por las pericias preliminares, que no fue una desaparición forzosa como aventuró el kirchnerismo residual. Esa especulación política indigna en un país serio. Lamento la suerte de este muchacho. Pero todas las elucubraciones, como la presidenta de Madres de Plaza de Mayo que dijo que Macri tenía su primer desaparecido, quedaron en ridículo, cuando no en patético", arrancó a decir el actor radical.

Pero Brandoni fue por más: "El kirchnerismo residual y la izquierda penosa que tenemos, se ocuparon de batir el parche en el exterior gastando millones. Se demostró que era un recurso de campaña. Ya no saben más que decir y están desesperados. Como se dice vulgarmente, quedaron con el culo mirando al norte. No pueden pedir más aparición con vida ni nada de eso. Tengo la tranquilidad que el actual juez hizo las cosas muy bien y da garantías de ecuanimidad en la revisión del cadáver".

Más tarde, destrozó a Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la ex mandataria dijera que no quiere vivir "en un país de mierda". "Es escandaloso e indigno lo que dijo. Está tan descolocada y desesperada esta señora, que se atreve a decir semejante torpeza y grosería sin pensar que ella estuvo con su marido doce años al frente de ese país de mierda del que hablaba. En cambio, nosotros queremos recuperar este país para hacerlo decente y normal. Hace varios años que me la imagino presa y veremos si eso puede ser realidad. Pero lo tendrá que decidir la justicia", expresó Brandoni.

Finalmente, no perdonó las declaraciones de Elisa Carrió sobre el caso Maldonado. "Escuché que ha pedido disculpas. Pero me parecieron una lástima sus declaraciones. La verdad que fueron muy inoportunas, lamentablemente", concluyó.