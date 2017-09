Luifa Galesio tramita la ciudadanía italiana y negocia con clubes de ese país

Luifa Galesio tenía la ilusión de volver al fútbol de manera oficial en el club Arsenal de Sarandí y hasta participó de varios partidos amistosos. El joven relegó un poco la carrera deportiva tras ingresar el reality "Gran Hermano" que ganó en su última edición que se emitió por la pantalla de América.

Pero, los directivos del club le comunicaron que no lo tendrán en cuenta para el plantel. En diálogo con PrimiciasYa.com, el ex "Gran Hermano" explicó qué pasó.

"Estaba todo para firmar lo que habían dicho los dirigentes y el DT, que sólo restaba acordar lo económico, que ese no era el problema. Cuando fui a firmar me dijeron que me iban a ver una semana más y me confirmaron que no porque no querían tapar a Palermo y a otro chico más", explicó el cordobés.

"Lo bueno es que con este mes de pretemporada estoy físicamente y futbolísticamente bien", cerró el novio de Ivana Icardi.

Desde entonces, Luifa e Ivana decidieron viajar a Italia e intentar que Galesio desembarque en el fútbol de ese país.

PrimiciasYa.com intentó charlar con la pareja ante el rumor que instaló Humbertito Grondona, presidente de Arsenal, quien confirmó que Galesio ya firmó con un club de la tercera división de ese país.

Tanto Luifa como Ivana ya está en Italia y dieron de baja todas sus líneas locales por lo que este medio pudo charlar con gente de su entorno que confió que por el momento no está confirmado el contrato del deportista con la institución que mencionó Grondona.





Sí se pudo confirmar que el ganador de "Gran Hermano 2016" está tramitando la ciudadanía italiana ya que su familia materna la tiene realizada; solo restaba que su mamá y su hermano también la consigan.

En los próximos días se sabrá si Luifa desembarca en el calcio italiano, ya sea en la seria A, B o C. ¡Vamos Luifa!

