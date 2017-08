Luifa Galesio se volvió a poner los cortos y se probó en el club Arsenal de Sarandí. El ex "Gran Hermano" dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com en medio de sus pruebas para ver si queda o no en el primer equipo. se volvió a poner los cortos y se probó en el club. El exdialogó en exclusiva conen medio de sus pruebas para ver si queda o no en el primer equipo.





"Las tres pruebas de la semana pasada me fueron muy bien. Ayer entrené con el plantel de primera, hicimos un rato de fútbol y hoy de nuevo. Todavía no me confirmaron nada. Creo que entre hoy y mañana me van a confirmar si quedo", explicó el cordobés.





"Sé que Humberto Grondona (presidente del club) habló muy bien de mí y eso me enorgullece mucho por lo que representa en el fútbol argentino. Me da mucha fuerza para continuar y volver con más ganas al fútbol", agregó.