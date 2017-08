Luego de pelearse con Rocío Robles, la Bomba explotó en llanto: "No quiero venir más"

Gladys "la Bomba Tucumana" protagonizó anoche un gran escándalo luego de que Rocío Robles contara los motivos de su separación con Tyago Griffo.

"Rocío clava puñales por la espalda. Cada día que pasa lo quiero más a Ángel que me dijo 'bomba, no te acerques porque te lo clava un puñal por la espalda' Es una chica mentirosa, me da bronca. Es una hipócrita, atrevida, un montón de cosas", tiró, mientras Robles lloraba.

Luego de un pedido de disculpas por parte de la cantante, llegó la gala de folklore de su hijo y la tucumana rompió en llanto sensibilizada por la discusión anterior.

"No tengo que venir más a sus galas, no quiero. Me emociona verlo bailar pero te pido disculpas, perdón por arruinarte tus momentos. Me peleo, soy madre, si le hacen algo a mi hijo, me duele", dijo desconsolada.

