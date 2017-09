Lucio de la Rosa: "Me chicaneó y yo reaccioné, pido disculpas al periodismo en general"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Lucio de la Rosa, abogado de Marcos Bazán, uno de los dos detenidos y sospechoso en el crimen de Anahí Benitez, se cruzó fuerte con el periodista Juan Cruz Sanz en el estudio de "Nosotros a la mañana", El Trece.

Juan Cruz Sanz, periodista del programa y especialista en casos judiciales, dijo: "Yo a vos no te ataqué, lo que estoy diciendo es que en tus argumentos para mi no son firmes. Si le tengo que creer a vos que estás defendiendo a un presunto asesino o a la Justicia, le creo a la Justicia".

El abogado le recriminó que no es serio en sus informaciones y el hecho continuó de manera muy tensa cuando terminó el programa.





Luego del testimonio en exclusiva de Sanz, PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con Lucio de la Rosa quien explicó sobre lo sucedido.





"Mi posición ante todo es que le pido disculpas al periodismo en general. Siempre soy educado con todos tus colegas. Este muchacho (por Sanz) me faltó el respeto y reaccioné excesivamente, no permití que me falte el respeto", explicó el letrado.



"Estoy avergonzado y quiero pedir disculpas al periodismo en general, a todos tus colegas. Siempre fui serio, respetuoso y no iba a permitir que me falten el respeto. Por ahí me excedí y pido disculpas al periodismo".





"Busca chicanear y reaccioné. Ese material está editado.Pido mis disculpas al periodismo en general, nunca he tenido ningún episodio así. La chicana o esas cosas no las tolero, reaccioné y la verdad no estoy conforme", fundamentó.





"Tengo otra imagen con la prensa y respondo siempre. Para mí fue desagradable la situación que se difundió. Era lucio de la Rosa, no el abogado Lucio de la Rosa, me chicaneó y yo reaccioné", cerró De la Rosa.





