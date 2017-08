Lucila Vit: "Cathy es una genia y lo hacía a su manera; yo lo hago a la mía, no podría copiar a alguien"

"Cada día me sorprendo más de la cantidad de argentinos que me mandan mensajes. Hace doce años que vivo en Chile y esta es la primera vez que mi trabajo puede ser exhibido allá. Es re loco que la gente me reconozca en Rosario, de dónde soy, o en Buenos Aires cuando fui. Para mí es algo nuevo", expresó Lucila.





"Si bien hace mucho trabajo en la televisión en Chile, poder ver el programa con mi mamá en Argentina me encanta. Me vine muy chica a Chile, a los 19, y en Argentina no pude hacer carrera. Cuando empezó a salir Fox Fitt en Argentina me pude hacer conocer, para mí es muy gratificante y es impagable", agregó.





"Tuve la oportunidad de conocerla a Catherine Fulop en Viña y es divina. Yo miraba su programa. Realmente es tal cual cómo se la ve en la tele: súper energética y buena onda. Quizá ella no se acuerde porque fue hace muchos años. Obviamente que es un referente y además que no hubieron muchos programas fitness en Fox después de su programa". Sobre la comparación inevitable con lo que hacía Catherine Fulop en la misma señal deportiva, Vit marcó su estilo propio:



"Trato de hacerlo a mi manera y ser lo más natural posible, de hacerlo como soy yo y soy así. Los chilenos me conocen de hace años y soy así tal cual, no podría copiarle a alguien. Cathy es una genia total pero ella lo hacía a su manera y yo lo hago a la mía. Pasaron como veinte años del programa de ella y ahora cambian los formatos, son bastantes distintos ahora, creo que hay una diferencia".





Y cerró feliz por las muestras de cariño que recibe de la gente de su país: "Cuando los mensajes de apoyo son de Argentina me pone muy contenta que sea de allá. Soy personal trainer y todo lo que sea el ejercicio es mi pasión. Me encanta entrenar. Mi papá es médico nutricionista y desde chica me inculcó muchos hábitos. La gente me dice que se motiva y para mí eso es impagable. La televisión me gusta mucho pero mi pasión real es el deporte y el ejercicio físico. Trato de que los programas sean variados y no haya nada igual para que la gente no se aburra y no sea monótono".