Luciano Castro, molesto por la escena de sexo de Sabrina Rojas con Sebastián Estevanez

En diálogo con Por si las Moscas, el ciclo que conducen Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad, Sabrina Rojas reveló que está próxima a realizar una escena de sexo con Sebastián Estevanez en Golpe al Corazón- por Telefe- y que por ese motivo le pidió consejos a su pareja, Luciano Castro, con el objeto de que el experimentado actor que pasó por miles de situaciones similares, le explicara cómo encarar, de la mejor manera posible, ese tipo de situación actoral. Pero, al parecer, el galán no reaccionó según lo esperado por la rubia.

"Yo pensé que no iba a pasarle nada, pero cuando le conté se puso como pálido y me confesó que no la va a ver, aunque le tenga cariño a Sebas", arrancó a contar Sabrina.

Y explicó: "Estaba leyendo el libro y ahí me enteré que se venía esa escena, y me dio por comentarle porque me ponía nerviosa, es muy nuevo para mí y él las hace hace un montón, entonces pensé en que me de consejos, pero no me imaginé que me iba a confesar esa molestia".

"Cada tanto me gusta darme los gustos de hacer laburos, ponerme linda, maquillarme y todo, pero después puedo estar tres años sin hacer nada", comentó Rojas. "Cada tanto me gusta darme los gustos de hacer laburos, ponerme linda, maquillarme y todo, pero después puedo estar tres años sin hacer nada", comentó Rojas.

"Si no trabajo más de esto puedo vivir tranquila". Y cerró que, para ella, "la familia es lo primero y la prioridad de laburo la tiene Luciano, porque yo prefiero que el hombre de casa sea el que cuida su laburo".

