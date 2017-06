APTRA y Lucho Avilés, quien fue expulsado hace un tiempo "por dos caraduras", según las propias palabras del animador. Hay una fuerte interna entre los miembros dequien fue expulsado hace un tiempo", según las propias palabras del animador.





A fines del año pasado, Avilés envió una carta a Luis Ventura, presidente de APTRA, para pedirle el reintegro, pero hasta el momento no tuvo respuesta. Lío Pecoraro publicó este video en su Twitter:

Embed Escándalo #LuchoAviles - APTRA.

LUCHO DENUNCIA: Estoy esperando me reintegren a la entidad.

Luis Ventura NO me dio una respuesta. (Video) pic.twitter.com/uOQEU0fkXp — LÍOPECORARO (@liopecoraro) 2 de junio de 2017

"Está igual que cuando entregué la carta a fin del año pasado a Luis Ventura, de ahí no cambió nada. Me habían sacado del padrón dos personajes, Conte y Norma Vega, de caraduras. Ventura prometió que iba a hacer una asamblea para considerar el tema, pero creo que no era necesaria ninguna asamblea, tienen que reconocer que soy socio. En la carta le decía todo, no lo llamé. Me enteré años después que estaba fuera del padrón". Este medio habló con Lucho para que revele cómo está la situación hoy en día:





"Un buen día me entero de eso, habían pasado cuatro o cinco años. No tenía relación con Conte y Vega, un día había elecciones y varios socios me buscaron para ser Presidente, pedí que Luis Pedro Tony sea mi Vice, pero Conte manejaba la urna como él quería", reveló.





Para cerrar, contó qué hará en los próximos días: "No pienso hacer nada al respecto, yo lo escuché decir a Luis que yo tenía derechos, Luis es muy buen tipo, lo conozco hace 40 años... No voy a estar enojado ni pienso hacer nada. Me cae mal que no se tome ninguna medida, que se cajonee el pedido".