Lucho Avilés sobre el levantamiento de su programa: "No tenía ganas de hacerlo más"

A principios de abril, Lucho Avilés volvía a la televisión con "Indiscreciones", su clásico programa de espectáculos. "El Pionero" debutaba con el histórico ciclo por la pantalla de CN23.

Pero en las últimas horas, el periodista Lío Pecoraro informó que el ciclo fue levantado del aire, a menos de un mes de su debut.

PrimiciasYa.com se contactó con Avilés, quien explicó los motivos de esta determinación: "El canal tomó la decisión de levantar el programa por unas desinteligencias que venía teniendo ya con la productora ejecutiva. No estaba de acuerdo en montón de cosas sobre el planteo del programa y se decidió que hoy no salga al aire".

"Hace varios días que venían sucediendo cosas que no me gustaban y yo ya no quería seguir haciéndolo", destacó.

Por último, indicó: "Yo no tenía ningún contrato firmado, estuvimos un mes de prueba al aire y bueno no se terminó de la mejor manera. Estoy molesto por el manejo que se tuvo y de que las cosas hayan terminado así".

Embed Levantó su programa de tv LuchoAvilés. A menos de un mes de arrancar decidió sacar del aire Indiscreciones por @cn23. Hoy ya no sale. pic.twitter.com/RNLqFL0SGl — LÍOPECORARO (@liopecoraro) 27 de abril de 2017