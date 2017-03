Lucho Avilés: "Con Luis Ventura mantengo una muy buena relación y vamos a..."

A meses de una nueva entrega de los premios Martín Fierro, que se realizará el domingo 18 de junio, Lucho Avilés reclama ser reincorporado a APTRA tras un acto de injusticia que le tocó vivir hace varios años.

El periodista Lio Pecoraro difundió una carta que el periodista y conductor le envío a Luis Ventura, donde señala: "Motiva la presente mi interés en recuperar el vínculo con mis colegas, revivido en la última fiesta de la entrega de os premios Martín Fierro, a la que fui invitado por ustedes en una actitud que mucho agradezco y reconozco".

El "pionero" dejó en claro que "no es mi interés el votar en próximas entregas (ya no veo televisión como para erigirme en juez de nadie) y por esta misma razón tampoco hacer entrega de ningún premio. Tampoco es deseo de usufructuar los servicios con los que APTRA beneficia a sus asociados".

Carta





Y agrega: "De esta forma se reivindicaría a mi persona de un acto de suprema injusticia y, además, me gustaría en las reuniones poder alternar con los compañeros, algunos de los cuales lamentablemente casi ni conozco por comprensibles motivos generacionales".

En diálogo con PrimiciasYa.com, Lucho contó que habló con Ventura y confirmó que en los próximos días se reunirá con el Presidente de APTRA para definir que lo reintegre como socio de la entidad.

"Con Luis mantengo una muy buena relación. Que me haya invitado el año pasado a la última entrega de los premios me cayó muy bien y de ahí nace este pedido que le hago. Ayer hablé con él y me dijo que llamará a una Asamblea en la que participarán todos para que estén a favor de mi reintegro. Seguramente vamos a llegar a un arreglo", contó Avilés.