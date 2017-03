Lucas y Gonzalo se cruzaron fuerte en " Despedida de solteros ": hubo insultos, acusaciones cruzadas y dudas sobre sexualidad.





Ambos participantes del reality de Telefe aclararon los tantos en una charla mano a mano.





La relación entre ambos venía picada desde hace unos días y en las últimas horas estalló todo.





"Vos sos un cagón que no me dijiste que estuviste con mi ex porque sos un cagón", le dijo uno al otro.





Gonzalo lo fue a buscar por haber ofendido a su novia Jennifer.





Mirá el video.