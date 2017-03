Lucas Bertero: "Siento una paz y un alivio que no puedo describir"

PrimiciasYa.com se comunicó en exclusiva con Lucas después de animarse a contar su historia: "En principio, para poder llegar a la instancia tuve que hacer un trabajo enorme. Sufrí ataques de pánico, anorexia nerviosa... El cuerpo me iba pasando factura, Lo conté primero a mi familia, a mi hijo fundamentalmente y luego pude contarlo en público", expresó el periodista.







"Más que nada me impedía poder opinar de ciertos temas como la homofobia y discriminación con total libertad y propiedad. Eso me condicionaba, me quedaba callado o buscaba palabras adecuadas para no pisar el palito. Lo pilotee como pude y había llegado el momento de contarlo. Es un momento de cierta madurez que uno adquiere, no era lo mismo que hace tres o cuatro años atrás. Ahora es otra cosa, estoy en una etapa diferente, contento con todo, de mucho más plenitud".





"Lo hablé con Mariana (Fabbiani) antes de la nota y ella me dijo que me apoyaba, que tuviera libertad. Yo quería que esté ella cuando lo dijera y lo conté. Era una cuestión mía de estar liviano con la vida y no tener nada que me haga ruido por dentro. La gente que me conoce desde siempre ya lo sabía, no estaba escondido. No hago nada falso por vergüenza. Pero sí me sorprendió la repercusión del tema para bien, que esto se debata en televisión. Ayer recibí muchos mensajes en redes sociales, llamados, y en muchos casos contándome sus historias. Todo positivo", fundamentó Lucas.





Y finalizó: "Se dio la charla en un clima íntimo, lindo. Cada uno se qwuedó escuchando y me emocionó. Cuando terminé de hablar necesitaba darle un abrazo a todos mis compañeros. Me nació emocionarme. Me contuve bastante porque pensé que iba a ser peor. Fue la emoción de la alegría, siento una paz y un alivio que no puedo describir. Yo soy panelista, no soy muy popular, uno lo que quiere es que lo quieran, muy conmovido desde ayer".