Lourdes Sánchez le contesta a Chechu Bonelli: "No necesito del Chato para estar donde estoy"

Cecilia Bonelli amagó con renunciar al "Bailando 2017" por ciertos cruces que tuvo con la producción del programa de Marcelo Tinelli, aunque en el medio denunció que ciertas personas "tienen privilegios".





Este medio pudo dialogar con Lourdes, que explicó: "La realidad es que hay mucho mito sobre ese tema, porque soy la mujer del Chato piensan que tengo privilegios. Estamos lejos de que eso pase, inclusive hay veces que me entero últimas las cosas, y podria enterarme primera por dormir con el productor general. Pero hablamos de otras cosas, tenemos otras prioridades, como Valentín, nuestro hijo".

Embed Y con esta foto me voy a dormir❣️ feliz de ser parte otro año mas del show televisivo mas grande del país, haciendo lo que mas amo en la vida... bailar, y solo voy a hacer eso.. bailar... con todo mi corazón ❤️ y ojala a uds el público les guste lo que vamos mostrar con @gabousandivaras y @malcattalini dos personas que admiro profundamente y seguramente voy a aprender mucho de ellos, sin dudas va a ser un año muy especial con mi bebé mirandome❤️ gracias @marcelotinelli x la oportunidad ❤️ Una publicación compartida de Lourdes Sanchez (@lourdesanchezok) el 22 de May de 2017 a la(s) 6:52 PDT

"El tiempo que nos queda no hablamos del programa, ni le pregunto. Ese momento lo tengo con mi equipo de coreografías. Le proponemos nuestro baile y ellos le preguntan a producción. Recién después le preguntan a Marcelo", agregó.





Y luego enfatizó sobre Bonelli: "Lo que diga Chechu no me importa... Si me van a atacar, están en todo su derecho. Pueden llegar a pensar que porque soy 'la mujer de' me den privilegios, pero los invito a que pasen un día entero conmigo y vean cómo yo solita me consigo las cosas".