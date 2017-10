Lourdes Sánchez habló sobre su salud: "Estoy mucho mejor, era algo viral"

Chato Prada debía abrir el ritmo libre pero Marcelo Tinelli anunció que eso no iba a ser posible ya que la morocha estaba descompuesta. La mujer deldebía abrir el ritmo libre peroanunció que eso no iba a ser posible ya que la morocha estaba descompuesta.





"Yo no puedo bailar. Después de ese ensayo estuve vomitando. Me tiembla el cuerpo, estoy muy débil para hacer los trucos. La coreografía es muy aeróbica. En este momento me siento débil, sin fuerza, me tiembla el cuerpo", contó la mujer la bailarina y conductora infantil desde el costado de la pista.