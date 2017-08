Lourdes Sánchez: "Amo a Xuxa y fui muy feliz con ella en mi infancia"

Lourdes Sánchez, la nueva idola de los más pequeños, llega a calle Corrientes en vacaciones de invierno con "El Universo de Lourdes", alegría, amor , canciones y su mejor amigo "Mr Tabet" y el mago Ulises. , la nueva idola de los más pequeños, llega a calle Corrientes en vacaciones de invierno con, alegría, amor , canciones y su mejor amigo "Mr Tabet" y el mago Ulises.





"Siempre fui muy fan de Xuxa, tenía todo sobre ella y me sabía todas las canciones. Amo a Xuxa y fui muy feliz con ella en mi infancia". Mientras asegura que quiere que los más pequeños la recuerden con mucho amor, habla de su infancia:





"Estoy viviendo una etapa muy linda, porque estoy en el Bailando y disfruto de eso y ademas llego a calle Corrientes con este espectáculo soñado. Tengo una familia hermosa y además puedo compartir con todos lo que siento", destacó en diálogo con PrimiciasYa.com. destacó en diálogo con





""El Universo de Lourdes" es un espectáculo donde los más chicos se van a divertir muchisimo y además van a disfrutar de canciones hermosas como "El Jardin Tin Tin", "El rock d elos animales" y "Yo te espero", que es la canción que hizo mi productor Juampi, inspirada en la llegada de Valentín".





"Mi hijo me hizo sentir que su amor es el más grande y eso me hace feliz. Estamos muy juntos siempre, a la noche suele despertarse y yo dormir poco,pero me gusta y me hace feliz", aseguró Lourdes.





El espectáculo infantil estará de lunes a viernes 15hs en Teatro Premier desde el 15 de julio al 28.Entradas en venta en tuentrada.com