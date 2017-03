Lourdes Sánchez dio una nota televisiva con la emisora CN23 donde describió un llamativo hecho que vivió en el Carnaval de Corrientes, junto a su pareja, el Chato Prada. dio una nota televisiva con la emisora CN23 donde describió un llamativo hecho que vivió en el Carnaval de Corrientes, junto a su pareja, el

"los problemas que tiene con Tinelli". Según el relato de la bailarina, Diego Maradona no quiso sacarse una foto con el productor de "ShowMatch" por





Este medio obtuvo la palabra de la morocha, que aclaró sus dichos: "No sé si no se quiso sacar por eso. El Chato nunca se quiso sacar una foto. Él hizo de intermediario con el seguridad o manager de Maradona, para que yo me saque una foto. Este tipo gestionó la foto y nada más".





"Pablo nunca quiso sacarse una foto, era yo. Que Maradona no se quiso sacar una foto nunca pasó. Estaba lleno de gente y lo escuchó todo el mundo. Lo otro fueron supuestos que no sé, decían que era porque Maradona estaba enojado con Tinelli", agregó la bailarina.





De esta manera, clarificó la versión de lo sucedido con el astro del fútbol.