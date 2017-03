Los últimos días de Leo Rosenwasser: polémicos audios con su ex mujer, la Justicia y blanqueo de noviazgo

Leo Rosenwasser firmó hace unas semanas un pre-acuerdo con su ex mujer, Raquel Bermúdez después de la guerra mediática luego de que trascendieron unos polémicos audios del humorista.





Tras las duras acusaciones cruzadas en los medios, la ex mujer del humorista se retractó de sus dichos. "El alcoholismo de mi ex terminó con mi matrimonio", había expresado entre otras cosas la ex de Leo.





Primiciasya.com se comunicó en su momento con Rosenwasser quien se había mostrado satisfecho con este pre-acuerdo firmado por ambas partes.





"Tratamos todos de echar un manto de piedad y no exponer mas a los chicos. Es importante destacar que en el segundo punto queda claro que no existió violencia ni golpes a los chicos. Sí se dio todo en un ámbito de gritos, eso fue reconocido desde el primer momento. Espero que este acuerdo lo cumplamos todos. Los tenemos en mano los 4. La idea es preservar a los chicos", comentaba al respecto Leo.





Antes de que se conocieran esos audios y el tema termine en la Justicia, el cómico había blanqueado su romance con Valeria Burgos, varios años menor que él. Sin duda se trató del verano más intenso desde lo mediático para Leo.