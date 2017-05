Los pilares de Ronen Suarc para cambiar su cuerpo: "Esfuerzo, trabajo y disciplina"

"La clave tiene que ver con el esfuerzo, el trabajo y la disciplina. Con esos tres elementos yo construí la transformación del cuerpo de lo que tenía a lo que hice. Por momentos es difícil sostenerlo, hay que enfocarse en lograr un resultado", comentó el conductor de radio y televisión.

"La transformación y el cambio arranqué hace dos años. Más allá de lo físico comencé haciendo coaching ontológico, me sirvió mucho. Después del cambio interior empecé a sentir que lo físico también tenía que ser importante para mi cambio", fundamentó.

Y añadió: "Empecé con un nutricionista y en paralelo iba al gimnasio. Uní las dos cosas: cambié la dieta y sume ejercicios. Esa es la clave: ejercicios y dieta, dependiendo de la época del año".