Los hermanos de Juan Castro, destrozaron a Ramiro Blas: "Te colgás de sus cenizas"

El actor Ramiro Blas pasó este jueves por el ciclo Morfi y retomó el tema de la trágica muerte de Juan Castro, asegurando que el periodista había sido asesinado por los temas que estaba investigando.

Blas afirmó que el mito que sobrevuela desde hace muchísimos años y que hace referencia a una investigación de Juan sobre "políticos de altísima jerarquía", es la verdadera razón de su trágico final. "Sí, pasó eso. Fue eso. Estuve en una de esas reuniones previas a esa investigación", dijo.

Pero luego de las declaraciones de Blas, Hugo y Mariano, hermanos de Juan, dispararon contra el intérprete: "Ramiro Blas, hablás de la muerte de mi hermano en Telefe -un canal donde Juan Castro fue muy feliz-.No te vi nunca, no te conozco. Mi hermano no se puede defender pero yo sí. Lo que hacés es tan desagradable que la frase que se me viene es "te colgás de sus cenizas, no te va a servir de nada porque vas a caer exactamente en el mismo lugar", escribió Mariano.

Por su parte, Hugo habló en el ciclo radial Banda de Sonido (FM La Patriada) y contó: "Tenemos las pelotas por el piso de la cantidad de veces que aparecen en Facebook o en la web hinchándoles las pelotas a Juan. Voy a ser claro: a Juan no lo mató nadie, él tenía desde hace mucho tiempo un viejo problema de adicción con la cocaína. El último día de su vida lo sacaron de la clínica y lo llevaron a hacer una promoción a El Trece para la temporada siguiente. La persona que lo retiró dejó que fuera a su casa y cuando llegó, volvió a consumir cocaína".

"Cuando consumía tenía alucinaciones, la pasaba realmente mal. Lo raro es que Juan se cae desde el balcón de su casa sin siquiera darse cuenta de que ahí había un balcón", explicó. "Cuando consumía tenía alucinaciones, la pasaba realmente mal. Lo raro es que Juan se cae desde el balcón de su casa sin siquiera darse cuenta de que ahí había un balcón", explicó.

¿Estaremos ante las puertas de un escándalo? Ya lo veremos.

