Los detalles del delicado estado de salud que atraviesa Valeria Aquino

Valeria Aquino, protagonista de estos días gracias a unos mensajes que se filtraron entre ella y Silvina Luna. El domingo que pasó comenzaron los problemas de salud para, protagonista de estos días gracias a unos mensajes que se filtraron entre ella y el Polaco , su ex, que devinieron en la separación del cantante y





Según pudo constatar PrimiciasYa, Valeria tuvo un fuerte dolor abdominal la noche del domingo y según cuentan desde su entorno, "está somatizando las circunstancias que vive con el Polaco".





El domingo una ambulancia la llevó al hospital, se le hicieron los estudios permanentes y la mandaron a su casa nuevamente. Días después, volvió a descompensarse. Esta vez, quedó en observación nueve horas, con medicación intravenosa y estudios más minuciosos.





"Descubrieron que tienen dos quistes, uno peor que otro, en el tronco intestinal. No tiene vuelta atrás, tienen que intervenir quirúrgicamente. Quedó claro que no se pueden quitar ni licuar". Su manager, Jorge Zonzini , le confirmó a este medio:





"La medicación oral no la toleraba, estuvo en reposo en la casa. Están decidiendo el dia de la intervención. Ella empujó para poder acomodar todo esto. Es una operación difícil. Tiene miedo porque si la operan, Alma va a ser cuidada por su padre y no confía plenamente para los días que corresponden. No es casualidad que esto se genere cuando surgen las capturas", completó su representante..





En cualquier momento, entonces, Aquino puede ser trasladada a una clínica para terminar con este inconveniente de salud.