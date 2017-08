Lolo Fuentes: "Nunca supe por qué me fui de Miranda!, Ale Sergi nunca me respondió el teléfono"

Leandro Fuentes, más conocido como "Lolo", es el exguitarrista de la banda pop "Miranda!". El músico estuvo en el grupo desde sus inicios en 2001 hasta el año 2014 que se fue en medio de una confusa situación con los vocalistas, Ale Sergi y Juliana Gattas.





En los últimos días, Lolo, célebre por la letra de "Don", donde lo nombran con la frase "es la guitarra de Lolo", comentó que sus últimos años en la banda fueron "hostiles".





PrimiciasYa pudo contactarse con el artista y amplió sus declaraciones: "Hubo momentos álgidos, de tensión, yo percibía que había mala onda y me sentía incómodo. Eso derivó en salir de Miranda. Nunca me enteré qué pasó y quedé sorprendido, más allá de todo. Lo demás quedará en manos de los abogados". pudo contactarse con el artista y amplió sus declaraciones:

"Como toda partida de una banda, me duele mucho, la quería mucho, me encantaría aclarar el tema con ellos, intente acercarme a Alejandro pero no tuve respuesta, me derivó con el abogado. Me interesa lo afectivo, lo demás no".

Es una pregunta que tendrían que hacerle a ellos, me encantaría saber el por qué, no tengo la respuesta. Ojalá algún día pueda saberlo. Se fue dando con el tiempo, sentía un ambiente hostil y no era como antes. Esto pasó después que tuve un accidente con la pierna quebrada. Es algo interno", dijo. ¿Por qué se fue del grupo? "", dijo.

"Ya está con ellos, si no me dan bola, listo. Una vez está, la segunda que me llamen ellos, tienen mi teléfono".

bullying" que le hacía Luciano Castro: "Fue un juego de niños, me gastaba, después venia y me abrazaba. Es un buen pibe, son cosas que pasan. Ahora por suerte está en boga el tema del bullying, antes se tomaba como algo común. No se educaba a los niños para eso. Si eras homosexual te cagaban la vida. Para ellos eran experiencias muy traumáticas, ahora se denuncia por redes". Para completar, se refirió al supuesto "" que le hacía: "





En cuanto a su futuro artístico, Leandro reveló: "El 9 de septiembre toco en Recoleta, al lado del zoológico y saqué mi disco que se llama 'Lolo'. Lo hice a pulmón".