Lohan está nuevamente con Charlotte Caniggia: "Todavía, ni yo sé cómo volví..."

Marbella, España, para reencontrarse con su novio La semana pasada, Charlotte Caniggia volvió de, para reencontrarse con su novio Lohan, el cantante que explotó mediáticamente durante el verano.



Luego de varias idas y vueltas, PrimiciasYa habló con el mediático y reveló que volvió con Charlotte: "Ni yo sé cómo volví todavía. Ella habló con los papás y me dijo que venía por todo conmigo. No quería mas problemas con la familia, me está yendo bien y quiero estar tranquilo".





"Por eso fue mi decisión y separación. Me dijo que habló con los padres estando allá y se vino a buscarme a mi. Nos dimos otra oportunidad y esperemos que esta vez sea todo feliz y sea lo lindo de la relación. Que lo feo quede atrás", manifestó Lohan, con un halo de esperanza por lo que viene.