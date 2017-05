Loan se enojó con Marian Farjat y tomó una drástica decisión

Brian Lanzelotta, pero luego ambos negaron un vínculo amoroso y adelantaron que iban a grabar un videoclip. Rápidamente, comenzaron los rumores de romance entre el mediático y la exnovia depero luego ambos negaron un vínculo amoroso y adelantaron que iban a grabar un videoclip.





La última información al respecto tiene que ver con la furia por parte de Loan a Farjat. En diálogo con este medio, el joven subrayó: "La invité de onda a cenar con mi familia y a hablar del clip. Sacó fotos y las vendió a todos lados diciendo que había algo entre nosotros y nada que ver. Me sentí traicionado".





Agregó: "Dijo que en el video iba a haber besos, nada que ver. Dijo que hablé toda la noche de Charlotte. No sé por qué hizo esto. Le escribí pero no me contestó. No voy a grabar nada".

Hace un par de semanas, se informó desde los medios queex participante de "", fue a la casa de Loan, el cantante y expareja de