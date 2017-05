Loan confirmó lo peor: "Se terminó mi relación con Charlotte Caniggia"

Argentina, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se enteró de la peor noticia: su pareja decidió romper el vínculo amoroso. Pero al llegar a la, la hija dese enteró de la peor noticia: su pareja decidió romper el vínculo amoroso.





En diálogo con este portal, Loan contó: "Se terminó la relación, es por parte mía. Ella me vino a buscar a mi casa en un taxi, me llamó la guardia del country porque yo me había ido".

"Cuando volví, le dije en la cara que no me busque más, que se terminó, le pedí que lo entienda. No quiero volver a pasar lo que viví en estos ocho meses".

Amplió: "Estoy trabajando a full, la estoy rompiendo en todo el país, estoy haciendo cinco shows por semana. Me compré un auto, alquilé una casa en un country. Quiero estar tranquilo y disfrutar de todo lo que Dios me está dando".





¿Cómo se vivió el momento de la ruptura? "Cuando se lo dije, se puso a llorar, me pidió que le dé una oportunidad y me dijo que había cambiado en todo este tiempo. Se dio cuenta que le hacía mucha falta y que hizo todo mal, me pidió que la perdone. Yo le dije que ya se terminó por mi lado", dijo Loan.





Para cerrar, reveló si está conociendo a alguien: "No puedo estar con nadie, todavía la sigo amando".

En las últimas horas, volvió de