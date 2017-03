Federico de Nihilo fue detenido el fin de semana después de que oficiales de la policía lo encontraran a bordo de la camioneta de su pareja, Lizy Tagliani , con varios elementos de valor de ella.





"Estoy un poco angustiada. Reconocí mis pertenencias. Creo que no hubo delito ni mala intención. No lo voy a denunciar, solamente di mi declaración", dijo la humorista al salir de la comisaría el lunes.





"Hace un año que convivimos. Esto fue un baldazo. No nos habíamos peleado, estábamos perfecto. Hay una caja fuerte que es nuestra, vivimos juntos", agregó.





"No quiero tener más una relación con él pero quiero ayudarlo en este momento. Me dio una explicación creíble, dice que no era él en ese momento", dejó en claro Tagliani.





Lizy dijo que lo sigue amando pero que decidió terminar la relación por esto que pasó.





Más allá del mal trago que le hizo pasar su ex pareja, Lizy le dedicó un mensaje a puro sentimiento en Twitter.





"Amar es también acompañar en los desaciertos el amor es más q estar juntos trasciende al estado de pareja x eso estoy acá... @fededenichilozana", expresó la actriz en las redes.