Lizy Tagliani se enojó por el testimonio de su padre en tv

Durante la recorrida que hizo en estos últimos días por diversos programas a raíz de la detención de su ex novio Federico de Nichilo, Lizy Tagliani habló de sus duras vivencias y mencionó, en algún caso, a una persona que la marcó para siempre: Jorge, su papá de "corazón", el que la cuidó, la vio crecer, y que recientemente le abrió las puertas de su casa a Federico para brindarle refugio y contención. Por eso, Infama fue hasta Adrogué para dialogar con Jorge, quien no dudó un instante en defender a la ex pareja de la humorista.

"Estoy recién operado de la vista. También me caí y tuve un problema en la pierna. La verdad es que la pasé recontra mal", admitió el hombre desde la puerta de su casa.

Lo cierto es que Jorge dejó de hablar cuando una voz que salía desde adentro de la casa lo hizo deponer su actitud de continuar mencionando a la hoy artista.

Minutos después de la nota, Lizy Tagliani recurrió a su Twitter y descargó su enojó: "Molestar a un viejo de 80 años, semiciego, que lo único que hizo es ofrecer su corazón para ayudar me parece cruel, @infama. Cómo me hubiese gustado que esté mi vieja... los saca a gomerazos, otra que Maradona...".

Embed