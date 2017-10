Lizy Tagliani, por Nicole Neumann: "Lo único que no me gustó es que se haya enamorado"

Lizy Tagliani visitó Cortá por Lozano y, en calidad de amiga de Nicole Neumann, la capocómica le pidió permiso a la modelo para revelar un picante comentario que la rubia disparó en confidencia, cuando recién empezaba a salir con Facundo Moyano.

"Nos cruzamos y me dijiste... ¿Puedo decir todo?", preguntó Lizy. Luego de que Nicky le permitiera la infidencia, la comediante contó todo: "Me dijo 'no sabés el chongazo con el que estoy'", lanzó.

"Lo único que no me gustó es que se enamore" "Lo único que no me gustó es que se enamore"

Y agregó: "Lo único que no me gustó es que se enamore", dijo, dando a entender que la ex de Cubero estaría súper enganchada con el morocho.

"Cuando es touch and go vos decís un montón de cosas guarangas. Te referís a la persona de otra forma. Decís 'cómo te habrá..., lo que debe tener...'. Cosas muy ordinarias porque es alguien que no te importa. En cambio cuando vienen y te dice 'es tan amoroso'. Ahí comprendés que no podés decirle ninguna ordinariez", dijo luego. Y agregó: "Ya no lo podés decir '¿cómo anda ese negro con ese...?'", bromeó con total desparpajo, refiriéndose , presuntamente, al buen porte de Moyano.

No te pierdas el video de esta nota!

Embed