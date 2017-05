El video fue compartido por ambas desde las redes sociales. PrimiciasYa.com se comunicó con Lizy quien en exclusiva habló de cómo es vincularse ahora al mundo infantil.



"Cuando me llamó Panam me puso muy contenta porque desde chica me gustaron muchos los niños y de grande descubrí que los niños te llenan de la mejor energía. Panam ha sido muy generosa conmigo en compartir ese tesoro tan puro y tierno lleno de inocencia y sabiduría natural".





"Además que sea esta pareja despareja es un tema que deja un mensaje bellísimo y que los chicos que lo cantan lo asimilan, lo disfrutan y creo que educaron a sus padres y ellos deciden seguir la naturaleza de sus hijos", agregó Lizy.





Y cerró sobre el video: "El video clip está lleno de color y habla de las relaciones que uno se imagina imposible pero con el amor todo se puede. Todo se empareja cuando llega el amor".