Naiara Awada publicó un video en su cuenta de Instagram donde agrede a Lizardo Ponce: "Lizardo, no puedo creer que dedicaste tipo cinco historias de tu Instagram a mí. Estás obsesionado mi amor, bebé. Se te va a pasar, te juro que se te va a pasar. Sos puto gordi, se te va a ir, dura unos días". Hace unas semanas,publicó un video en su cuenta dedonde agrede a

Embed Primero haces campaña contra el bullying y después agredís de esta forma. Me das mucha pena @AwadaNai. Ojalá tengas a alguien que te ayude.. pic.twitter.com/Tbem3MsKig — L (@lizardoponce) 23 de mayo de 2017

Ponce continúa ya que no le cree las disculpas a la hija de Alejandro Awada. PrimiciasYa habló con él sobre este tema: "Me cuesta mucho discutir con una chica que me da pena. Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien en el Bailando y ojalá tenga la contención suficiente para atravesar este momento". Los días pasaron y la bronca decontinúa ya que no le cree las disculpas a la hija dehabló con él sobre este tema: "





"Estuvo mal conmigo, me pidió disculpas, pero me parece que tiene que pedir unas disculpas más sinceras teniendo en cuenta el lugar que ocupa en el medio. Hay que tener cuidado con lo que uno dice, no solo puede afectar a una persona, sino a gran parte de la sociedad. Me cuesta pelear con alguien que siento que necesita ayuda y contención", amplió Lizardo, indignado con esta postura de la sobrina del Presidente.





Para cerrar, el panelista del Trece reafirmó: "Siguió diciendo que me lo había dicho con buena onda, pero está claro que se mete con mi sexualidad de una forma despectiva. No está bueno, más allá de lo que puede ser un personaje. Generó algo muy feo. Ayer dijo que me lo dijo con buena onda porque ama a los gays. Está claro que no fue así. Se tiene que hacer cargo. La veo sola y me da pena. Me aburre pelear con ella, no estamos en igualdad de condiciones, ella necesita ayuda y yo no".