Lina a Mirtha Legrand: "Sus abogados no le están diciendo la verdad"

"Pasé 7 años acusada por el robo de joyas de la señora Mirtha Legrand", dijo Lina Díaz, la principal sospechada por el robo de joyas de la popular conductora televisiva que fue absuelta por la Justicia.

Esta tarde, "En La Pura Verdad", el programa de Mauro Viale en AméricaTV, la mujer que trabajó con la diva durante mucho tiempo expresó además que "la gente consume lo que se habla por televisión, tuve una artillería en mi contra".

"No fui la que robó las joyas, lo demostró la Justicia, siempre dije la verdad y hoy estoy muy contenta. La juez realizó un gran trabajo con su trayectoria impecable, no se dejó influenciar por la figura de Mirtha, es para destacar eso. Estaba con temor, como no entiendo con leyes", añadió.

"No sé quién le robó las joyas a la señora, no intuyo. Si hubiera sabido, lo hubiera dicho. Pasa que solo se me investigó a mí y no a las otras personas que trabajan con Mirtha y que tienen acceso a la casa. Insisto: tendrían que haber investigado a todas las personas", sostuvo.

Lina no estuvo sola en el piso: su abogado indicó que ahora, tras un profundo análisis, podrán iniciar acciones contra Legrand pero no lo confirmó. "Me dio la sensación de que quisieron armar todo para culparme pero aprovecho para decir la verdad: yo no fui, además solo tenía una sola llave. La señora esto no lo sabía porque le contaron algo que no es verdad. Sus abogados no le están diciendo la verdad", concluyó Lina.