Lina apuntó contra el entorno de Mirtha por el robo de las joyas y prometió tirar una "bomba social"

Lina Rosa Díaz, exempleada de Mirtha Legrand, fue abordada por las cámaras de "Pamela David por exempleada de, fue abordada por las cámaras de " Desayuno Americano ", el programa depor América TV , y realizó un descargo muy fuerte sobre la situación legal que vive y qué sensaciones la rodean.





Si bien al comienzo de la nota no quería extenderse con el relato, con el correr de los minutos fue cediendo y dejó varias declaraciones explosivas.









Agregó: "Supuestamente son tan honestos y ni siquiera depositaron dinero en la AFIP. Estoy indignada, todo el mundo tiene derecho a decir miles de basuras con mi nombre. Estoy histérica con este asunto, no me callo más. Si quieren demandarme, que me demanden. Estoy gritando la verdad, soy una ciudadana honesta y de trabajo".





"¿Una persona que dio 20 años la cara en televisión va a salir a robarle a quien le dio trabajo toda la vida? Desde el año 1990 al 2010 estuve en la TV, estaría bien loca si hago algo así. Hace siete años estoy ahogada, no puedo hablar. Ellos hasta pueden hacer chistes con mi vida. Soy una mujer inocente, fui como un ratón de laboratorio, un juguetito", subrayó Rosa Díaz, muy nerviosa por la situación.





Para completar, dejó abierta una puerta que relaciona a los robos con la familia de la diva: "Si los señores ladrones tuvieron ganas de robar, es un tema de ellos. Con mi cara no. Cada lugar donde trabajé tiene dirección y mi nombre. Si llego a decir lo que tengo, explota una bomba social. En la casa de Mirtha, siempre los de afuera son los ladrones, siempre. Hace tiempo que le vienen robando y yo no estaba... Recorran todos los robos que le hicieron".

