Liberaron al hijo de Eduardo Husni

El lunes existió un robo a seis casas dentro del club Cissab, ubicado en Tristán Suárez, y el principal acusado fue Federico Husni, hijo de Eduardo Husni, quien fuera panelista de "Videomatch" en sus años de inicio.

"Estoy cansado, esperando que se aclare, quiero mostrar que no es mi hijo la persona que están buscando. No es el mismo tipo, no estuvo el día del robo. Estamos en la fiscalía, mi hijo está aprehendido. Quiere decir que si hay alguien de blanco que robó, agarran al primero que esté vestido de blanco, y después chequean si es o no", reveló Eduardo, en declaraciones exclusivas para este portal,

Y agregó: "Agarraron a mi hijo, con características similares, saliendo del club Cissab. El robo fue el lunes y mi hijo salió el día miércoles".

Finalmente, este viernes, comenzó a circular un video que muestra a Federico en libertad, festejando con su grupo de amigos.

