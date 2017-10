Lhoan respondió con todo a su expareja: "Yo no vuelvo más con Charlotte"

Charlotte Caniggia y Lhoan ya no están juntos. Este medio pudo dialogar con Charlotte acerca del tema, y afirmó que no sigue en pareja con el cantante.

"Ya no estoy más con Lhoan, él está enojado ahora. A ver, nosotros estamos pero él se enojó por este mal entendido", manifestó la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul acerca del rumor de romance con DJ Most, un músico holandés.

charlotte caniggia 2.jpg

Esto agregó la mediática sobre el amorío que le atribuyen: "A este chico no lo conozco. Nos presentaron y nos saludamos nada más. No tengo ningún romance ni relación con él. La verdad que me sorprende lo que dicen, no entiendo de dónde salió".

Esta interna en la pareja vuelve a desestabilizarlos a ambos en este vínculo que comenzó el año pasado y que por tantos momentos diversos ha pasado.

En tanto, este medio se contactó con Lhoan quien explicó sobre este tema: "Yo no vuelvo más con Charlotte".