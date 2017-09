Lhoan: "No estoy más con Charlotte y Alexander es un mamarracho"

PimiciasYa.com estuvo presente en la presentación del reality que los hermanos Caniggia realizarán para la cadena MTV y durante la entrevista, la rubia nos contó que había decidido romper con Lhoan. El martes,estuvo presente en la presentación del reality que los hermanosrealizarán para la cadenay durante la entrevista, la rubia nos contó que había decidido romper con





"No estoy más con Lhoan, se terminó", respondió cuando le preguntamos sobre su tormentosa relación con el muchacho. Y agregó: "Por ahora prefiero estar sola. Es definitivo".





Susana Giménez, Charlotte y Alexander se sometieron a un cara a cara con la conductora, quien, obviamente, trató de indagar sobre el noviazgo de la rubia y el cantante. Recordemos que el pasado domingo, en su pasó por el programa de, Charlotte y Alexander se sometieron a un cara a cara con la conductora, quien, obviamente, trató de indagar sobre el noviazgo de la rubia y el cantante.





"¿Qué pasa con ese? ¿Le pega, no le pega?", preguntó la Su Inmediatamente, súper enojado, Alex la interrumpió: "¡No hablemos de garrapatas!".





Luego, Charlotte aseguró que no había habido golpes en la pareja: "No, Su, no me pega", respondió. Y contó que su madre denunció a Lhoan y agregó: "Le dije 'mamá, no me pegó'. Los dos somos locos. Tenemos una relación que no es estable para nada, vamos, volvemos, nos amigamos, nos peleamos. Somos locos, Su".





Y ahora, en diálogo con PrimiciasYa.com, Lhoan, quien no estaba al tanto de lo que había dicho ahora su exnovia, señaló: "Sí, es verdad. No sabía que ella había hablado. No estoy más con Charlotte y su hermano es un mamaracho".