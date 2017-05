Leticia Siciliani habló sobre su próximo casamiento con Delfina

Leticia Siciliani ya no es famosa por ser "la hermana de Griselda". Ya como actriz ganó un premio Martín Fierro en la categoría "revelación" por su papel de monja en "Esperanza mía". Luego, tomó repercusión en su labor como conductora de un programa que conduce en Radio y Punto.

Pero su último impacto mediático fue cuando, en su programa de radio, llamó a su novia Delfina Martínez, a quien ella la llama "La Pepa", y le pidió matrimonio ¡En vivo!

Para contar cómo fue esta experiencia, y sin escaparle a ningún tema, Leticia Siciliani brindó un móvil con "Intrusos" con Jorge Rial, lo que siempre fue, según ella mismo confesó, uno de los sueños de su vida.

¿Cómo fue el llamado a su novia para pedirle casamiento por radio? "Quedé como una boluda, t2e estoy llamando para saber si te querés casar conmigo". No fue preparado ni nada y así salió".

"Ella siempre me dijo que se quería casar, para mí era lo mismo firmar un papel, aunque mis padres están casados hace más de cuarenta años, lo cual era un ejemplo de amor, y una presión también".

Sobre la pregunta de si quiere ser madre, Leticia contó que "me encantaría ser madre, de cualquier forma. Siempre fue mi sueño, desde chica. Siempre quise adoptar, y ahora que estoy con Delfi más todavía".

¿Y cómo lo tomó su familia? "Fue una sorpresa para todos, mi papá mandó un mensaje que decía "ya se lo que tiene tu papá -que está un poco enferma ahora- Vas a tener un hermanito"...Y yo me quedé sorprendida ¿Me estás cargando papá? Bueno, así me sentí yo cuando me enteré que le pediste casamiento a tu novia por radio". Bueno, así es mi familia, dijo entre risas.

"Todavía no tenemos fecha. Nos encantaría que sea un 19 de diciembre, que es el día que nos dimos nuestro primer beso, ella me pidió que sea el 19/12/19 pero yo le dije que mejor el 2018... pero después me dic punta que falta poco y me dio un poco de miedo"

Cuando lo anuncie me llegaron muchísimos mensajes feos, mucha violencia, mucha discriminación y homofobia. En principio me cayó mal, estábamos grabando y me largué a llorar. Que personas como María Martha Serra Lima que es una persona pública diga que le parece horrible me parece ridículo, que no corresponde.

