Laurita Fernández y las estrategias de Fede Bal para reconquistarla

Federico Bal no se resigna a perder del todo el afecto de Laurita Fernández y, como todo enamorado que incurre en errores imperdonables para con su pareja, el hijo de Carmen Barbieri se esfuerza denodadamente en estrategias y comportamientos que tienen como objetivo conseguir, de parte de su amada, una segunda oportunidad.

"Ahora es otra persona, claramente. Como que se perfuma más, cae a las 9:00 de la mañana al ensayo bañado en perfume y se cambia la camiseta todos los días para ensayar", arrancó a contar Laurita ante Marcelo Tinelli.

"Me baño todos los días, me ocupo más del aliento a la mañana. Me lavo los dientes y compro chicles", agregó el actor

"Hoy llegó con dos cafés y él no toma", continuó la bailarina. "A ella le gusta el café con dos sobres y medio de edulcorante. No sé qué va a pasar de todo esto, pero estoy en los detalles", dijo Fede.

"Es un vendehumo. Por suerte, Mati no le vimos más el calzón de Star Wars. Lo odiaba, era horrible", concluyó Laurita Fernández.

