Laurita Fernández a Lucas Velasco: "Me das pena"

Anoche, antes de bailar la Salsa de a tres, Lucas Velasco fue avasallado a preguntas íntimas por Ángel de Brito, quien entre todas ellas, le tiró al morocho si había tenido "algo" con Laurita Fernández.

Al parecer, el actor no se había mostrado lo suficientemente firme en negar la versión manejada por el periodista y este viernes, de visita en Los Ángeles de la Mañana, el interrogante volvió a surgir.

Lucas, no quiso hablar del tema y, además de volver a desmentir al conductor, reveló que anoche, tras el Bailando, Laurita le había enviado un mensaje en el que lo destrozaba.

"Me decía que me quería colgar de ella, que le doy pena y que soy un banana. La verdad que no estuvo bueno", relató Lucas Velasco.

