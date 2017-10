Laurita Fernández llamó a Cathy Fulop para hacer las paces

Este lunes, tras casi un mes de negociación Laurita Fernández llegó por primera vez al mundo de la radiofonía en la emisora "Vale!", con el programa "Dale que vale" junto a Marcelo Foss.

Recordemos que Fernández tomó la franja que dejó Catherine Fulop al ser desvinculada de la empresa, originándose, a raíz de este hecho, algunos chispazos entre ambas mujeres.

Primero, la mamá de Oriana Sabatini adujo que la conductora de Combate no tenía experiencia en la radio. Y hoy, tras el su debut, la también participante del Bailando le contestó a la venezolana, a través de Infama.

"Yo no le saco el trabajo a nadie, yo no fui a tocar la puerta a la radio, a mí me llamaron", arrancó la novio de Fede Bal.

Y luego explicó: "No es que están buscando algo que no soy. Cathy tiene una impronta definida. Somos distintas, pero la idea es mantener el espíritu que tiene la radio", cerró la rubia, que además, aseguró que llamó Cathy para hacer las paces.

