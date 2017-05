Laurita Fernández: "Jamás me pidieron del canal que vaya al programa donde trabaja Mimi"

En la actualidad, ambas comparten pantalla en Canal 9: Laurita conduce "Combate" junto al Pollo Álvarez y Mimi forma parte del panel de "Confrontados", el ciclo de la tarde que conduce Carla Conte junto a Rodrigo Lussich.





Fuentes cercanas a la emisora le contaron a PrimiciasYa que ante la versión de una presunta pelea entre ambas, las autoridades del 9 le pidieron a Laurita ir a promocionar su programa a "Confrontados", pero que ella no se quiere cruzar con Mimi.





"Combate" arrancará a partir del lunes 1° de mayo, de lunes a viernes, antes del ciclo de Lussich y Conte. Pero la rubia se habría negado a asistir al envío de chimentos y habrían intercedido los productores generales para que esto finalmente se lleve a cabo.





Este portal pudo dialogar con Laurita quien gentilmente contó su verdad sobre el tema:





"No, nunca me dijeron nada las autoridades del canal, para nada, nada eso es cierto. La realidad es que no, todo lo contrario, sí es posible que vayamos al programa de Susana Roccasalvo que está antes que le nuestro, pero nada más. No nos piden que vayamos a hacer promo por los programas del canal, ni por Confrontados, ni por Qué mañana ni por los noticieros", aclaró.

La guerra personal entre, la novia del, viene desde hace tiempo, cuando la dominicana reveló públicamente que la rubia le fue infiel a Federico Hoppe con, su actual novio.