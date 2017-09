Laurita Fernández confesó por qué lo perdonó a Federico Bal

Luego de varias idas y venidas, una ruptura, varios acercamientos y algunas promesas, Federico Bal logró reconquistar a Laurita Fernández.

La rubia confirmó la noticia en una entrevista con Julieta Camaño en Right now. Sí, me estoy viendo. Estamos tranquilos. En un momento dije 'nunca más, no quiero más líos, no quiero más esto'. Sentía que estar al lado de él significaba problemas..."., arrancó Laurita.

"También hubo momentos en los que sentía que no podíamos seguir trabajando juntos porque no se me iba el enojo. Pero él se la bancó mucho, todo fue sanando, los ensayos comenzaron a ser más divertidos, más a menos, recuperamos la buena onda que teníamos y, de a poco, fuimos conectado desde el baile y empezamos estar mejor en lo personal. Él fue un divino conmigo todo este tiempo. Tuvimos muchas charlas", admitió la rubia.

Luego, la bailarina reconoció haberle "puesto los puntos" a Fede y aclaró que "si él se vuelve a mandar otra macana, va a ser problema de él. A mí en la balanza me pesaron más las ganas de volver a vernos. Y nos vemos."

"Yo le doy amor, si el día de mañana no es así del otro lado, soltaré y será un problema de él. Yo me quedo tranquila de que hice las cosas bien. Hoy los dos tenemos claro como son las cosas", concluyó Laurita.

Embed